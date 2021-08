SM – Inter-Toro, accordo per Belotti: le cifre (bonus compresi). “Il Gallo ha fatto sapere…”

In attesa di capire se si sbloccherà o meno la pista Correa, l'Inter si è portata (molto) avanti per Andrea Belotti

In attesa di capire se si sbloccherà o meno nelle prossime ore la pista che porta a Joaquin Correa, probabilmente il preferito di Simone Inzaghi, l'Inter si è portata (molto) avanti per Andrea Belotti. Come riporta di Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri avrebbero ormai bloccato l'attaccante del Torino, club con il quale da Viale della Liberazione avrebbero raggiunto un accordo di massima sulla base di 20 milioni di euro più due di bonus.