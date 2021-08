SM – Correa, Lotito fa lo sconto all’Inter. Bozza di accordo per Scamacca: i dettagli

Il club nerazzurro, secondo quanto spiega il tg di Italia 1, non avrebbe rinunciato ad avere anche un altro attaccante

Eva A. Provenzano

Correa ha segnato 30 gol con la maglia della Lazio nelle ultime stagioni e cinque li ha infilati nella porta del Milan. A SportMediaset sottolineano questo numero particolare dell'argentino che sta per approdare alla corte di Inzaghi. Sarà un rivale in più per i rossoneri, spiegano. "Score entusiasmante per chi deve arrivare all'Inter".

Inzaghi già qualche giorno fa ai tifosi, che gli avevano chiesto di Correa, aveva risposto "vediamo", con un sorriso. Con il Tucu ha vissuto tre stagioni intense e una bella esperienza in CL. L'operazione, secondo SM, si è chiuso sulla base di un prestito oneroso a cinque mln, 25 mln per il riscatto obbligatorio, più un mln ulteriore di bonus. 31 il totale, la richiesta di Lotito era partita da 40 mln. Poi il presidente biancoceleste si è fatto convincere dal pressing di Marotta e Ausilio "a praticare un eccezionale saldo di fine mercato". Tra il giocatore e il club nerazzurro c'era già l'accordo per un quadriennale a 3.5 mln a stagione.

Correa e non solo

Alessandro Lucci è l'agente di Correa, ma è anche il procuratore di Scamacca e l'Inter vuole l'attaccante del Sassuolo. Se ne sarebbe parlato ieri e ci sarebbe una bozza di intesa per un prestito oneroso a 3 mln e un diritto di riscatto fissato sui 27 mln. Il club nerazzurro per SportMediaset sta pensando di mettere a segno il colpo ora che Pinamonti è partito per giocare nell'Empoli.

(Fonte: SM)