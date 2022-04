Inter, la cifra esatta per il colpo Bremer: “Addio de Vrij o questo scambio”

È Gleison Bremer il grande obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare la difesa la prossima stagione: due strategie per il colpo

È Gleison Bremer il grande obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare la difesa la prossima stagione. Ormai non è un mistero, i nerazzurri si sono mossi da tempo con l’entourage del giocatore e hanno allacciato anche i contatti con il Torino dopo il rinnovo del brasiliano fino al 2024. Come sottolinea oggi Tuttosport, “Bremer ha ottenuto da Cairo la promessa di poter spiccare il volo a fine stagione verso un top club. L’Inter sa che con 25 milioni potrà strappare Bremer al Torino, prezzo alto, ma non altissimo, che Marotta e Ausilio sperano di poter coprire se non interamente, almeno per buona parte, con la più che probabile cessione di de Vrij (in scadenza nel 2023)”, si legge.