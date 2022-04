Inter, per il colpo Bremer servono 25 mln: “Pronte queste due contropartite”

L’Inter si muove per il colpo Gleison Bremer in difesa. Si cerca la quadra col Torino, occhio a queste due contropartite

L’Inter si muove per il colpo Gleison Bremer in difesa. Discorsi già ben avviati con l’entourage del difensore brasiliano, si cerca invece la quadra con il Torino, proprietario del cartellino del giocatore. Così calciomercato.com ha parlato della situazione.

“L'Inter sta spingendo sull'acceleratore per Bremer del Torino, ma per abbassare il costo di 25 milioni di euro richiesto dal patron Cairo servirà l'inserimento di almeno una contropartita tecnica. La prima, gradita ai granata è soprattutto a Juric è quella di Federico Dimarco, che l'allenatore ha già allenato a Verona, ma che per l'Inter rappresenta una risorsa per le liste. La seconda è il gioiellino Franco Carboni, anche lui terzino sinistro, figlio d'arte e protagonista con la primavera di Chivu”, si legge.