GdS – Inter, esame Dzeko per Bremer: numeri top, la scelta di Inzaghi…

Il difensore brasiliano affronta l'Inter e il centravanti bosniaco: numeri da difensore top in campionato

Alessandro De Felice

Per Gleison Bremer è l'ora dell'esame Inter con Edin Dzeko. Il difensore brasiliano, che piace tanto ai nerazzurri, sfiderà il bosniaco domenica sera all'Olimpico Grande Torino.

Dzeko non rievoca buoni ricordi a Bremer, come spiega La Gazzetta dello Sport:

"Riportandolo al pomeriggio del 19 agosto 2018 quando, appena sbarcato dal Brasile, si ritrovò dentro un Torino-Roma, calato in campo a 10’ dalla fine da Mazzarri che aveva perso Izzo per infortunio. Beh, giusto al 90’, su un cross dalla destra, l’attaccante giallorosso si esibì in una esecuzione volante di alta scuola, regalando i tre punti alla sua squadra. Bremer rimase invece invischiato nelle critiche (insieme con un altro giovanissimo, Ola Aina) per aver lasciato all’avversario il tempo e lo spazio della stoccata vincente. Da quella domenica, la prima di una stagione che alla fine vedrà i granata nei preliminari di Europa League, il brasiliano si sottopose, volentieri, alle lezioni più che altro tattiche, di Walter Mazzarri".

Il quotidiano evidenzia alcuni dati di Bremer, rilevati da Opta:

"Gleison di palloni in mezzo al campo utili ai contropiede ne conquista davvero tanti. [...] Il granata intercetta 3,5 passaggi a partita di media, il che significa un totale fin qui di 87 azioni interrotte e rapidamente riproposte. Bremer è al momento dominante anche per i duelli palla a terra vinti, 6,5 a partita di media, e in quelli aerei dove la media è di 3,9. Molto interessante notare come i big del ruolo che si chiamano De Vrij, Koulibaly, De Ligt e il milanista Tomori, restano molto distanti dal centrale brasiliano".

La Gazzetta evidenzia la scelta di Inzaghi, che ha risparmiato Dzeko in Champions League, ad Anfield contro il Liverpool, per averlo al massimo dell'efficienza atletica all'Olimpico Grande Torino. In un duello che si preannuncia molto interessante.