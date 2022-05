Inter, prenotato Bremer. “Il club sa di averlo in pugno. Cosa manca per chiudere col Toro”

Oggi ci sarà un summit di mercato in sede Inter: tra i nomi, si parlerà di Bremer, prenotato dal club nerazzurro

Intorno all'ora di pranzo andrà in scena, in sede, l'incontro tra il presidente Steven Zhang e Simone Inzaghi. Il rinnovo del tecnico è una formalità ma sarà chiarito oggi il piano d'azione in vista del mercato.

"La rosa sarà sfoltita (addio a Vidal diretto al Flamengo, Sanchez, se ci sarà accordo per la risoluzione con buonuscita, Vecino, Kolarov e Ranocchia, salutato con affetto sui social da Zanetti), potrebbe arrivare Dybala a completare l'attacco, ma ci sarà da fare molto a centrocampo (a livello di alternative) e in difesa", spiega il Corriere dello Sport che, su Bremer, aggiunge: "Bremer è stato "prenotato" da tempo e l'Inter sa di averlo in pugno, ma prima bisogna vendere per finanziare l'operazione con il Torino".