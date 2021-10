Inter, sfida a Napoli e club di Premier per Bremer: il Torino fissa il prezzo

I dirigenti nerazzurri stanno monitorando con attenzione i progressi del difensore granata, tra gli obiettivi per il reparto arretrato

Gli occhi dell’Inter, ma non solo. Gleison Bremer è seguito da vicino anche dal Napoli, che continua a monitorarlo da vicino, e da almeno 3 o 4 squadre di Premier League che hanno già preso informazioni secondo Tuttosport. Col contratto in scadenza nel 2023, il giocatore viene valutato circa 25/30 milioni di euro dal Torino. I nerazzurri ci pensano, è tra i profili monitorati per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.