Inter-Bremer, tra rumors e una promessa già fatta: “La sensazione ora è che…”

"Bremer e l’Inter si sono promessi”. A svelarlo è Fabrizio Biasin, che fa il punto sulla trattativa per il difensore brasiliano del Torino

"Bremer e l’Inter si sono promessi ”. A svelarlo è Fabrizio Biasin, che su Twitch fa il punto sulla trattativa per il difensore brasiliano di proprietà del Torino. È la prima scelta dei nerazzurri per rinforzare il reparto arretrato, ma non si può ancora parlare di affare fatto.

Ecco le sue parole: “Il timore è che si potesse inserire il PSG di Leonardo, grande estimatore del giocatore. Ora Leonardo non c’è più al PSG, quindi un ostacolo non c’è più. Si attende il dialogo tra Inter e Torino, il club ha già l’ok del giocatore. C’è il piacere di Bremer a giocare in nerazzurro, ora va trovato l’incastro con Cairo. Il presidente ha già promesso di liberarlo per una cifra umana. La sensazione è che l’affare si possa fare, con tutte le solite cautele perché è stato eletto miglior difensore della Serie A”, ha detto al canale di calciomercato.it.