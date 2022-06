CM – Inter, Cairo spara alto per Bremer: la richiesta monstre del Torino

Il Torino spara alto per Gleison Bremer, da mesi ormai promesso sposo dell’Inter verso la prossima stagione

Il Torino spara alto per Gleison Bremer, da mesi ormai promesso sposo dell’Inter verso la prossima stagione. Non ha alcuna intenzione di fare sconti il presidente Urbano Cairo che, anzi, spera nell’asta estiva per il brasiliano. Ne parla così oggi Calciomercato.com: “Gleison Bremer è un gioiello molto ambito sul mercato. Il Torino del Presidente Cairo vuole 50 milioni per il difensore brasiliano”, si legge.