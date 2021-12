Inter, scelto Bremer per la prossima stagione: “3 nomi per convincere il Torino”

I dirigenti dell'Inter sono pronti all'assalto per il difensore centrale brasiliano: si ragiona su un possibile scambio

Inter al lavoro in vista del mercato invernale, ma anche di quello estivo. Caccia alle opportunità per gennaio, per giugno si ragiona invece tra presente e futuro. Il nome principale è quello di Gleison Bremer e la società nerazzurra è pronta a offrire tre pedine per abbassare la richiesta cash del Torino.

Ne parla oggi Calciomercato.com: "L'Inter ha scelto Bremer come principale rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione e ha 3 jolly da giocarsi per convincere il Torino a liberarlo. Il primo è quello Zinho Vanheusden che, ruolo su ruolo, andrebbe a dare al club granata una soluzione per l'immediata sostituzione. Poi ci sono le carte offensive Satriano e Pinamonti, con il primo che avrebbe una valutazione inferiore rispetto al difensore brasiliano, mentre il secondo di molto superiore e, di conseguenza, servirebbe trattare a lungo con il presidente Cairo", si legge.