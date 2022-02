Sky – Inter-Brozovic, mancano ancora accordi e firme ma parti vicine: l’ufficialità…

Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno

In campo è tornato rapidamente il sereno, vista la vittoria contro la Roma, in seguito alla sconfitta nel derby, che ha regalato l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. E' fuori dal campo, però, che l'Inter deve risolvere le questioni più urgenti: i tifosi nerazzurri, infatti, attendono con ansia novità per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Sull'argomento, Matteo Barzaghi di Sky scrive su Twitter: