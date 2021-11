Romano: “Inter-Brozovic, la situazione dopo l’incontro. Arriva un altro rinnovo”

In diretta su The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così dei rinnovi di casa Inter

Alessandro Cosattini

In diretta su The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così dei rinnovi di casa Inter: “L’Inter ha avuto un primo contatto positivo con l’agente di Brozovic. Ha parlato col papà e un avvocato donna, può essere la strada giusta, il primo incontro è stato positivo per sondare la volontà del giocatore. L’Inter e Marotta hanno sempre sentito ottimismo per Brozovic. Dimarco rinnoverà a più di 1,5 milioni, meritato per quello che sta facendo”.