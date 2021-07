CorSera – Inter-Brozovic, trattativa per il rinnovo non breve. Il giocatore vuole…

Il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2022 e presto si entrerà nel vivo di una trattativa che si preannuncia non semplice

Non solo Lautaro, in casa Inter si lavora anche al rinnovo di Marcelo Brozovic . Il contratto del centrocampista croato è in scadenza nel 2022 e presto si entrerà nel vivo della trattativa.

Come sottolinea il Corriere della Sera, il croato, prossimo ai 29 anni, aspira per l’ultimo contratto della carriera a un robusto aumento di stipendio rispetto ai 4 milioni attuali. "Finora il discorso non è stato affrontato, ma non sarà una trattativa breve e nemmeno in discesa".