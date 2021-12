Inter, Digne-Kostic? L’alternativa è di livello: “Grande occasione, scadenza nel 2023”

Digne e Kostic rappresentano i due nomi più caldi per la fascia sinistra dell'Inter, che potrebbe vedere nuovi volti: ma non sono i soli

Lucas Digne e Filip Kostic rappresentano i due nomi più caldi per la fascia sinistra dell'Inter, che potrebbe vedere nuovi volti a partire da gennaio. Ma non sono i soli: come sottolinea Tuttosport, infatti, i nerazzurri guardano con grande attenzione in casa del Borussia Moenchengladbach, in cui gioca Ramy Bensebaini. Potrebbe essere lui la grande occasione per la corsia mancina, dato il suo contratto in scadenza nel 2023: