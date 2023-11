Inter, non solo la priorità Djalò: Buongiorno è tra i primi della lista

Super prova per Alessandro Buongiorno nella sfida che è valsa all'Italia il pass per Euro 2024. L'Inter è tra le squadre che monitora i progressi del difensore del Torino, come confermato anche da calciomercato.com.

"Il suo nome si lega al suo compagno di reparto in Nazionale, Francesco Acerbi. Il nerazzurro è sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2025, quando avrà 37 anni. Per la prossima stagione, i dirigenti nerazzurri sono in trattativa col 23 enne portoghese Tiago Djalò (ex Milan), in scadenza con il Lille. Ma in prospettiva futura continuano a seguire altri profili italiani e Buongiorno è tra i primi della lista. Cairo lo ha blindato con un nuovo contratto fino a giugno 2028, ma l’Inter non lo perde di vista", si legge sul sito.