Inter, presto la buonuscita a Vidal: svelate le cifre. Poi Colo Colo o Flamengo

Arturo Vidal lascerà l’Inter in estate. Ecco le cifre della buonuscita che il club nerazzurro dovrà garantire al cileno

Arturo Vidal lascerà l’Inter in estate. Non ci sono dubbi, si tratta di un addio già deciso dal club e dallo stesso giocatore. Il centrocampista è pronto per una nuova avventura e in particolare vuole tornare in Sudamerica. Ora si trova di fronte a un bivio e dovrà decidere nelle prossime settimane, come svela La Gazzetta dello Sport.