Cds – Inter, è caccia agli esterni: ecco il budget a disposizione. Inzaghi…

Giovedì 8 luglio è la data del ritiro dell'Inter, comincia l'era di Simone Inzaghi

L'Inter si ritroverà al Centro Sportivo Suning giovedì per l’inizio del ritiro. Comincia quindi l'era Inzaghi con il nuovo tecnico che è atteso a Milano già nella giornata di martedì. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per Inzaghi un po' di riposo ma in mezzo c'è stato tanto lavoro. "Contatti continui con Ausilio per il mercato, ma anche per pianificare e progettare la stagione".