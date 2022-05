Inter, caccia all’esterno: due i nomi caldi nella testa di Ausilio. Sarà fondamentale…

La partenza di Ivan Persic costringe il club nerazzurro ad andare sul mercato

Con Ivan Perisic che ha deciso di intraprendere una nuova avventura, l'Inter è costretta a cercare un esterno a sinistra. Come sottolinea Tuttosport , sono due i nomi caldi nella testa di Piero Ausilio , ovvero Destiny Udogie e Raoul Bellanova . "Per il laterale dell’Under 21 l’Udinese chiede 15-20 milioni, mentre il Cagliari, che riscatterà Bellanova dal Bordeaux per 600.000 euro, ha fissato il prezzo del cartellino tra i 10 e i 12 milioni. Considerando che è impensabile che l’Inter possa fare un investimento tanto importante per un ruolo di “complemento”, fondamentale sarà il gradimento alle contropartite tecniche da inserire nell’affare".

"In tal senso, l’Inter ha un ampio mazzo da cui pescare per l’Udinese ( Agoumè il primo nome della lista), mentre per il Cagliari molto dipenderà da come il club rossoblù vorrà impostare i piani per provare a tornare subito in A".