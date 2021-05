Ts – Inter-Cagliari, si tratta per Nainggolan: la situazione. Per Joao Mario…

Radja Nainggolan e Joao Mario sono i due giocatori più vicini a lasciare l'Inter

Per quanto riguarda Joao Mario, autore di un'ottima stagione con lo Sporting Lisbona, il giocatore vorrebbe proseguire la sua avventura in Portogallo. "L’ostacolo principale, ovviamente, è la valutazione del giocatore. I nerazzurri gradirebbero infatti poter monetizzare almeno 8 milioni dalla cessione di Joao Mario, a bilancio per 6.8 milioni, garantendosi quindi una piccola plusvalenza. Se lo Sporting non arrivasse a quella cifra, l’Inter comunque non scenderebbe sotto i 7 milioni, per non perdere ulteriori soldi a bilancio".