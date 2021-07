Sky – Inter, si tratta per Nandez con il Cagliari: c’è un problema da risolvere

Gli aggiornamenti sulla trattativa tra i due club per il centrocampista, apprezzato dai dirigenti e da Inzaghi

Dialoghi in corso sull'asse Inter-Cagliari. Per Radja Nainggolan, Dalbert e soprattutto Nahitan Nandez. Secondo Sky Sport, il Cagliari pone solo una condizione ai nerazzurri: la cessione del centrocampista a titolo definitivo o con un prestito con obbligo. L’Inter, alle prese con le note ristrettezze finanziarie, preferisce un prestito con diritto. Al momento l'ostacolo tra le parti è questo: la distanza c’è, ma non è incolmabile.