Inzaghi, punta in arrivo: “Caicedo aspetta l’Inter, ma c’è un’altra soluzione”

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per regalare una punta a Simone Inzaghi in questi ultimi giorni di mercato: le due soluzioni

La dirigenza dell' Inter è al lavoro per regalare una punta a Simone Inzaghi in questi ultimi giorni di mercato. Dopo il ko di Correa, l'allenatore ha chiesto alla società un rinforzo per competere su tutti i fronti. Due nomi per l'attacco, come svela il Corriere della Sera oggi.

"L’infortunio di Correa, con relativo stop di un mese, ha riportato d’attualità il discorso sull’arrivo di un attaccante dopo la partenza del ventenne Satriano, girato in prestito ai francesi del Brest. Il candidato è il genoano Caicedo. Inzaghi lo conosce bene, lo ha avuto alla Lazio e gli ha risolto tante partite nel finale. Chiudere per il giocatore non è un problema, l’Inter si prenderà del tempo. Se ne discuterà nell’incontro di mercato tra l’allenatore, il presidente Zhang e i dirigenti Marotta e Ausilio. Non c’è fretta di firmare, lo si può fare anche negli ultimi giorni di mercato. Il 33enne Caicedo aspetterà, i nerazzurri vogliono guardarsi intorno e capire se ci può essere un profilo migliore, su cui investire anche per il futuro, non solo da qui a fine del campionato. Un’altra soluzione potrebbe essere il rientro dallo Spezia di Salcedo, il ventenne è di proprietà dei nerazzurri. È un’opzione per quanto più numerica e meno di sostanza, ma la società ligure, con il mercato bloccato, non può prendere nessuno e non vorrebbe impoverire la rosa", si legge.