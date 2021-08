Repubblica svela: “Inter, possibile tentativo in extremis per Caicedo”

I nerazzurri ripensano all'attaccante, in uscita dalla Lazio e accostato anche al Genoa nelle ultimissime ore

L’Inter ripensa a Felipe Caicedo. Ceduto Andrea Pinamonti in prestito all’Empoli, i nerazzurri hanno di nuovo nel mirino l’attaccante della Lazio. Lo svela Repubblica: “Non è escluso un tentativo in extremis sempre dell'Inter per Caicedo, che ha rifiutato il triennale proposto dal Genoa. Attenzione però: in corso in queste ore un altro tentativo del club di Preziosi per convincere l’ecuadoriano”, si legge. Una situazione che resta da monitorare: il futuro di Caicedo è ancora da scrivere.