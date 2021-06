Ausilio: “Kondogbia non ripagò i 30 mln spesi. Potevamo prendere Pessina a 30 mila euro…”

Il simpatico siparietto sul palco a Rimini tra il dirigente nerazzurro e Galliani

Interessanti aneddoti di mercato direttamente dal palco di Rimini, in occasione dell’evento di apertura del calciomercato. In particolare, c’è stato un curioso siparietto tra Adriano Galliani e Piero Ausilio. Prima le parole dell’ad del Monza, ex Milan: “Feci di tutto per prendere Kondogbia, l'Inter fu anche brava ma io scontai anche il pessimo rapporto di Nelio Lucas col suo procuratore. E io in quel momento avevo bisogno anche della sua controfirma perché eravamo in una fase di cessione del club”.