Inter, lo zampino di Inzaghi dietro al colpo Calhanoglu: “Perché lo ha voluto”

Arrivano ulteriori dettagli sulla trattativa tra i nerazzurri e il turco, richiesto dal nuovo allenatore in persona

Simone Inzaghi ha voluto fortemente Hakan Calhanoglu all'Inter. Si è espresso in prima persona il nuovo allenatore per l'arrivo del turco. Come svelato a Sky Sport da Di Marzio, "l'Inter ha capito di aver bisogno di un giocatore delle qualità di Calhanoglu anche sui piazzati. L'allenatore lo ha voluto perché potrebbe rappresentare quello che è stato per Simone Inzaghi Luis Alberto alla Lazio".