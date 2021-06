Retroscena Inter: chi aveva chiesto Conte in caso di addio di Lautaro

Un interessante aneddoto di mercato sul profilo che aveva indicato l'ex allenatore nerazzurro in caso di partenza dell'argentino

Il mercato ha influito sicuramente sull’addio di Antonio Conte all’Inter. L’allenatore nerazzurro chiedeva rinforzi alla società in vista della prossima stagione, per confermarsi in Italia e migliorare il cammino in Champion League, mentre la società aveva tutt’altra idea in chiave mercato. Tre i profili indicati all'allenatore tra i possibili sacrificati in chiave mercato: Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. In caso di partenza di Lautaro Martinez, Conte aveva fatto un nome su tutti per il Corriere dello Sport: quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina. Era lui il giocatore maggiormente apprezzato dall'ex allenatore nerazzurro per far coppia con Romelu Lukaku in atacco.