Tutti pazzi per Damsgaard: Inter e Milan vigili, novità Juve e Roma. Il prezzo…

I nerazzurri sono interessati al gioiello della Samp, che si sta mettendo in mostra anche agli Europei con la Danimarca di Eriksen

Alessandro Cosattini

Nella grande sorpresa di questi Europei c’è una stella che brilla più di tutte. La sorpresa è la Danimarca di Christian Eriksen, che in semifinale affronterà l’Inghilterra; la stella è Mikkel Damsgaard, talento classe 2000 di proprietà della Sampdoria che si sta mettendo in luce con la sua nazionale. Arrivato per circa 7 milioni dal Nordsjaelland, l’esterno ha realizzato un gol e un assist in 4 partite agli Europei; con la Samp, alla prima stagione, ha totalizzato 2 gol e 4 assist in 35 presenze. Numeri importanti, soprattutto considerando che solo due giorni fa ha compiuto 21 anni. La Sampdoria gongola, le big d’Italia - tra cui l'Inter - avevano già preso appunti durante l’anno e ora anche all’estero si sono accorti di Damsgaard.

“Damsgaard, ora c’è la coda. Dopo le milanesi e la Juve ci sta pensando pure la Roma”, scrive oggi Il Secolo XIX. Il quotidiano, vicino alle situazioni dei blucerchiati, aggiorna dettagliatamente sul futuro del talento danese: “L’attenzione che Damsgaard sta suscitando dappertutto grazie alla semifinale dall’Europeo conquistata da protagonista con la sua Danimarca non può che far gongolare Ferrero. Come sempre in questi casi si parla già di asta perché quando più società importanti, come le due milanesi (Inter e Milan, ndr), la Juve e l’ultima pare la Roma di Mourinho, si attivano attraverso i soldi osservatori, va da sé che il valore di un talento che ha appena compiuto 21 anni non può che aumentare. Ferrero, da abile giocatore di poker, sa che spararla grossa è fondamentale per fare capire che le offerte al ribasso non verranno neppure considerate. Giorni fa ha detto che Damsgaard vale tra i 30 e i 50 milioni e fatto capire di non voler prendere in considerazione contropartite tecniche ma solo soldi cash. Sparate che difficilmente verrebbero confermate di fronte a un’offerta di 20-25 milioni che la Samp potrebbe anche ricevere, specie se nell’asta si inserisse qualche club estero, magari inglese, che per condizioni economiche generali della Premier rispetto agli altri campionati può permettersi di investire una cifra grossa su un talento ancora non del tutto sbocciato ma con evidenti doti tecniche e caratteriali”, si legge.

L’Inter lo segue dalla scorsa stagione, è tra i profili monitorati per presente e futuro, pur non rappresentando al momento una priorità sul mercato. Ha impressionato a sprazzi con la Samp nel corso dell’annata (proprio contro l’Inter ha fatto un assist) e ora si sta confermando agli Europei con la Danimarca di Eriksen. Quell’Eriksen che è grande fonte di ispirazione di Damsgaard, come svelato in una recente intervista: "Mi sono ispirato a lui al 100%. Eriksen è uno dei giocatori che ho ammirato di più quando ero giovane. A quel tempo giocavo come un 10, proprio come Christian, e quindi era difficile non ispirarsi a lui. E' stato pazzesco poter stare con Eriksen in nazionale e vedere come si allena. Giochiamo in ruoli diversi, io sono un po' più offensivo di lui, che è un centrocampista centrale. Io sono più un fantasista che gioca tra il centrocampo e l'attacco e cerca di costruire occasioni da gol”, le sue recenti parole. Damsgaard brilla, l’Inter osserva e prende nota, ma la concorrenza aumenta e il prezzo sale…