Inter, quanto era costato De Paul nel 2016 e quanto vale oggi: plusvalenza monstre

I nerazzurri continuano a monitorare l'argentino in chiave mercato, ma l'Udinese non fa sconti e vuole ottenere il massimo dal suo eventuale addio.

Rodrigo De Paul è tra i sogni di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. L'argentino è molto apprezzato dalla società nerazzurra, ma non sarà facile convincere l'Udinese a cederlo, anzi. Il club friulano non è solito fare sconti e chiede circa 40 milioni di euro per il cartellino del trequartista. Ma quanto era costato all'Udinese De Paul?