GdS – Inter, attesa per Eriksen: l’ipotesi più probabile per il suo futuro

L'Inter non vede l'ora di rivedere il centrocampista danese, atteso in Italia per i nuovi controlli

Alessandro Cosattini

La Uefa ha invitato Christian Eriksen alla finale degli Europei in programma a Wembley. Il giocatore danese, ora in vacanza con la famiglia, tornerà a Milano tra circa 10/15 giorni e poi si sottoporrà a nuovi controlli. Solo in seguito si inizierà a pensare al suo futuro calcistico, al momento in secondo piano come ribadito anche dai dirigenti nerazzurri.

Come si legge su Gazzetta.it, per il futuro "la chiave rimane il defibrillatore impiantato di recente. Se verrà stabilito che dovrà aiutare stabilmente il cuore del danese, le possibilità di ottenere l'idoneità sportiva per tornare in Italia sono nulle. Se invece il defibrillatore sarà temporaneo, serviranno mesi ma esiste ancora una possibilità di rivederlo in nerazzurro. La cessione in Inghilterra, Olanda (Daley Blind dell'Ajax gioca con un defibrillatore) e Danimarca, dove i parametri per l'idoneità sportiva sono meno rigidi, resta l'ipotesi più probabile. Se invece Eriksen riuscisse a giocare ancora in Italia, l'Inter si troverebbe nella paradossale situazione di avere tre super mezzali sinistre: lo stesso Christian, Calhanoglu e Sensi”, si legge.