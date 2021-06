Inter, il PSG a un passo da Hakimi: c’era un’altra big europea oltre al Chelsea

Un altro grande club d'Europa nelle scorse settimane aveva sondato il terreno per l'esterno marocchino che è pronto a lasciare i nerazzurri

Achraf Hakimi è sempre più vicino a lasciare l'Inter per approdare al PSG. La trattativa è in chiusura, i francesi hanno sorpassato nettamente il Chelsea offrendo 70 milioni cash ai nerazzurri. Nelle scorse settimane - ha svelato Sky Sport - c'era un'altra big europea su Hakimi: il Bayern Monaco. I tedeschi hanno sondato il terreno, ma si sono tirati fuori dalla corsa una volta capito che l'Inter non era disposta a fare sconti e a trattare con contropartite.