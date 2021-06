Inter, Hakimi tratta il nuovo stipendio col Chelsea: quanto chiede di ingaggio

La richiesta dell'esterno marocchino per dire addio all'Inter e firmare con il club inglese per la prossima stagione

La richiesta di Achraf Hakimi per lasciare l'Inter. Proseguono i dialoghi tra i nerazzurri e il Chelsea, ma anche quelli tra l'entourage del giocatore e i Blues. Si parla dello stipendio dell'esterno marocchino, che nelle scorse settimane aveva sul tavolo un contratto per cinque anni da 8 milioni di euro a stagione con il PSG. Hakimi all’Inter guadagna 5 milioni di euro netti a stagione e per dire addio chiede agli inglesi di avvicinarsi il più possibile all'offerta dei francesi.