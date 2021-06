TS – L’Inter pensa al Calhanoglu-bis: assalto a Kessié se non rinnova col Milan

Clamorosa indiscrezione riportata oggi dal quotidiano sul mercato dei nerazzurri: occhi su un altro rossonero

Alessandro Cosattini

L'Inter pensa al Calhanoglu-bis. Ossia a un altro colpo in entrata da casa Milan, proprio come accaduto settimana scorsa con il trequartista turco, che ha firmato coi nerazzurri dopo la scadenza del contratto coi rossoneri. Il giocatore in questione è Franck Kessié, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022 e dunque pronto a entrare nell’ultimo anno di accordo coi rossoneri. A lanciare l’indiscrezione è Tuttosport oggi, che entra poi nei dettagli della vicenda.

“Già all’orizzonte si profila un possibile bis con un altro giocatore rossonero a fine contratto in orbita Inter. La trama potrebbe ripetersi con Franck Kessié. I Campioni d’Italia sono molto attenti agli sviluppi della negoziazione tra il centrocampista ivoriano e la dirigenza rossonera. I contatti dell’entourage di Kessié con il Milan diventeranno più serrati quando il giocatore tornerà dalle vacanze per aggregarsi alla squadra al raduno dell’8 luglio. L’ideale del Milan sarebbe chiudere la pratica entro la fine del mese di luglio in modo da non iniziare la stagione 2021-22 con il giocatore in scadenza, evitando quindi di infilarsi in una strettoia sconsigliata dalle leggi del mercato. Nel frattempo l’Inter monitora l’evolversi della negoziazione. L’ex di Atalanta e Cesena piace molto al direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio".

Sempre Tuttosport entra poi nei dettagli della questione e si sofferma in modo approfondito sull'offerta dei rossoneri e sulla richiesta di Kessié per prolungare il contratto. "L’amministratore delegato Beppe Marotta inoltre è molto abile nelle operazioni a parametro zero, come ha dimostrato proprio la vicenda Calhanoglu. A maggior ragione in una fase delicatissima nella quale l’Inter non ha margine di manovra sul mercato per acquisti onerosi. C’è una differenza tra il fantasista turco e il completissimo mediano ivoriano. Kessie a Milanello viene considerato molto più indispensabile. [...] La società rossonera cercherà di evitare di perdere a zero anche il numero 79. Sarebbe una grande rinuncia tecnica e inizierebbe a diventare una tendenza economicamente problematica dopo le separazioni senza ricavi con Donnarumma e Calhanoglu. La distanza da colmare, però, è ancora ampia. Attualmente Kessie percepisce 2,2 milioni di ingaggio. Il Milan per ora ha offerto quasi 4 milioni (3,8). Ma l’agente del calciatore viaggia intorno a una richiesta di quasi 6 milioni", si legge.

(Fonte: Tuttosport)