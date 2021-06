Inter, rilancio Milan per De Paul: la parte cash e i giocatori offerti all’Udinese

L'argentino è nel mirino delle due milanesi, ma anche dell'Atletico Madrid campione di Spagna. L'Udinese non è disposta a fare sconti

Il Milan rilancia per Rodrigo De Paul. L'Atletico Madrid all'estero fa sul serio, l'Inter osserva la situazione e i rossoneri nelle ultime settimane hanno provato ad avvicinarsi alla richiesta di 40 milioni dell'Udinese. Come sottolinea il Messaggero Veneto, “il Milan, che nelle ultime settimane è sembrato il team italiano più interessato all'argentino, pare abbia messo sul piatto della bilancia una ventina di milioni e un paio di giocatori, il difensore Gabbia e il centrocampista Pobega, triestino, ex Pordenone e che alla sua prima stagione in serie A ha messo a segno sei gol con la maglia dello Spezia”, si legge.