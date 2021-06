TMW – Inter, summit in corso per il rinnovo di Young: “Un nodo nella trattativa”

Nella sede nerazzurra è in corso un incontro per il possibile prolungamento di contratto dell'esterno inglese

Nuovi aggiornamenti sul possibile rinnovo di contratto di Ashley Young . L’esterno ha diversi estimatori in Inghilterra, ma l’ Inter si sta muovendo per il prolungamento dell’accordo col giocatore. E proprio dalla sede nerazzurra in questi minuti arrivano importanti sviluppi.

Come riportato da TMW, “L'agente Busardò in questi minuti si trova presso la sede nerazzurra per discutere del rinnovo dell'esterno inglese, in scadenza a fine giugno. Il neo tecnico Simone Inzaghi si è già espresso favorevolmente nei confronti dell'ex United, ritenendolo una pedina da tenere anche per la prossima stagione. Da definire, però, ci sono gli aspetti economici: per trovare la quadra e l'intesa fra le parti, occorre infatti abbassare l'ingaggio del giocatore, che al momento si attesta sui 3 milioni di euro più bonus”, si legge. Sono attese dunque novità sul possibile rinnovo di Young con l’Inter.