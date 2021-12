Inter-Calhanoglu, Inzaghi decisivo: “Chiamate su chiamate, gli diceva che…”

Telefonate su telefonate per convincere Hakan Calhanoglu a firmare con l'Inter: ci è riuscito così Simone Inzaghi

Chiamate su chiamate per convincere Hakan Calhanoglu a firmare con l'Inter. È stato decisivo il lavoro di Simone Inzaghi per l'approdo in nerazzurro del turco. Così grandhotelcalciomercato.com, sito dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "Hakan, ti faccio giocare come Luis Alberto. E poi mi serve chi mi batte le punizioni. Vieni da noi”, il succo delle chiamate di Inzaghi. Chiamate al plurale, sì, perché sono state tantissime per convincerlo", si legge.