Inter, altra call per Lukaku: “Offerta sale a 7/8 mln, Chelsea chiede…”

Si avvicina il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Saranno molto importanti le prossime ore, con i nerazzurri che vogliono chiudere nel minor tempo possibile. Ecco le ultimissime da Alfredo Pedullà, in diretta a Sportitalia: “Per Lukaku ci sarà un’altra call tra domani e dopodomani per salire da 5 a 7/8, vicino ai 10 che chiede il Chelsea. Per Dybala è tutto a posto, l’Inter sta aspettando altre cose, come la cessione importante da fare. Sulle cifre per Dybala è tutto a posto”.