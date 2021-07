Inter da Conte a Inzaghi, il mercato cambia: “L’arrivo di Simone ha raffreddato una pista”

Il cambio di allenatore e l'inizio di una nuova era ha segnato, per l'Inter, anche un'inversione sul mercato

Il cambio di allenatore e l'inizio di una nuova era ha segnato, per l'Inter , anche un'inversione sul mercato. E così, una pista che sembrava piuttosto concreta sotto la gestione dell'ormai ex tecnico, ovvero quella di Alessandro Florenzi, con l'arrivo del nuovo allenatore si è raffreddata. Idee di calcio differenti, strategie mutate, con Dumfries, Nandez e Bellerin a giocarsi un posto sulla fascia destra. Calciomercato.com fa il punto sulla situazione del calciatore della Roma:

"In Italia si muove poco: la pista Inter è un'ipotesi da tenere in piedi ma si è raffreddata dopo il passaggio da Conte a Inzaghi, l'Atalanta ha fatto qualche sondaggio ma non è andata oltre. Le uniche vere richieste sono arrivate dall'estero, dove c'è da registrare anche un interessamento da parte del Siviglia con il ds Monchi che conosce bene Florenzi per averlo avuto in giallorosso".