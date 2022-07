CdS – Inter, cambia lo scenario per la difesa: “Niente esborso in doppia cifra”

Cambiano i piani dell’Inter per il colpo in difesa. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione e soprattutto chiarezza sul budget a disposizione per sostituire numericamente Ranocchia nella rosa nerazzurra. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “Con l’addio allo slovacco, il piano nerazzurro era mettere a disposizione di Inzaghi l’accoppiata Bremer-Milenkovic. Il nuovo scenario, invece, ha finito per raffreddare pure la pista per il serbo. Avendo il contratto in scadenza nel 2023, il suo costo non supererebbe i 15 milioni di euro. Ma ora l’Inter non intende più investire una cifra del genere e la Fiorentina non concederà condizioni favorevoli. Il nuovo difensore sarà un elemento di completamento, e quindi dovrà arrivare con un esborso minimo, non certo in doppia cifra.