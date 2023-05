CM – Inter, c’è anche il nome di Carlos Augusto per l’estate: ecco il prezzo

La crescita di Carlos Augusto in casa Monza è sotto gli occhi di tutti. Una scommessa vinta dal club brianzolo e in particolare da Adriano Galliani, che nel 2020 investì circa 4 milioni di euro per portarlo in Italia. Come rivelato da calciomercato.com, sulle sue tracce c’è anche l’ Inter e il Monza “ora si prepara a riceve offerte di almeno cinque volte superiori”, si legge. Vale a dire circa 20 milioni di euro.

“Oltre alle big italiane, Inter e Juventus su tutte, per Carlos si stanno attivando diversi club di Premier League. Il Newcastle, in particolare, lo sta facendo seguire da vicino in vista di una proposta da presentare al Monza a fine stagione, soprattutto se, come oggi sarebbe, i Magpies dovessero centrare la qualificazione alla Champions League. Un salto verso l'alto, dopo quello compiuto la scorsa estate, che non spaventa il brasiliano. Corsa, dribbling, qualità, assist e gol: Carlos Augusto ha tutto per non fermarsi”, sottolinea il sito.