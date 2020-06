Inter, Marotta e Ausilio puntano a cedere questi 3 giocatori in prestito. Esposito piace a 3 club

Non solo Tonali, c’è un altro giocatore vicino a vestire la maglia dell’Inter e si tratta di Marash Kumbulla. Come sottolinea Repubblica, per la sua cessione il Verona vuole fra i 30 e i 35 milioni. Ma l’Inter chiede uno sconto. Per quanto riguarda il capitolo cessioni, “Marotta e Ausilio puntano a cedere Joao Mario, Perisic e Nainggolan, tutti in prestito. Il giovane centravanti Sebastiano Esposito, con cui non si è trovato un accordo sul rinnovo, potrebbe partire per Bergamo, e piace anche a Parma e Firenze“, si legge sul quotidiano.

(Repubblica)