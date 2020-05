Inter, in estate due colpi in mezzo al campo. “E in uscita sarà ceduto uno tra…”

L’Inter lavora senza sosta per il futuro e progetta l’organico del futuro. Uno dei reparti di maggior importanza nel 3-5-2 di Antonio Conte è il centrocampo e il club nerazzurro vuole intervenire con forza in estate per rinforzarlo. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini sarà ceduto: “Il prossimo anno le loro strade si separeranno: uno resta, l’altro sarà ceduto. Nei progetti dell’Inter l’estate (il mercato) porterà due innesti fra i centrocampisti centrali: a uno farà posto Borja Valero, con il contratto in scadenza, all’altro la partenza Vecino o Gagliardini. Il dado non è ancora tratto, la decisione non è presa, anche se al momento in pole per un trasferimento c’è la “garra charrua”“, si legge.

“C’è anche un altro motivo – continua la Rosea -, che alla fine può risultare fondamentale: se Gagliardini ha richieste in Italia, ma con valutazioni da prezzi di saldo, Vecino ha ancora un buon mercato anche all’estero, dove si potrebbero avvicinare ai venti milioni richiesti a gennaio, quando fu a un passo dall’Everton. Alla fine, più che i segnali che manderanno in questi mesi, o più che l’unicità fisica di Gagliardini nel reparto (è il solo con tanti chili e centimetri), potrebbero pesare proprio le offerte. Monetizzare e fare posto: in un mercato che si annuncia depresso, non è un discorso che riguarda solo quei due”.