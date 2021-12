Inter, ecco il centrocampo del futuro: “Frattesi-Maggiore, possibili investimenti importanti”

In quei ruoli l'Inter è coperta. Ma ciò non toglie che gli osservatori nerazzurri si stiano guardando intorno

In quei ruoli l'Inter è coperta, per il presente e per il futuro: Barella e Calhanoglu, infatti, danno ampie garanzie a medio-lungo termine. Ma ciò non toglie che gli osservatori nerazzurri si stiano guardando intorno per dare continuità al progetto e regalare a Simone Inzaghi 2-3 elementi dal futuro assicurato. In quest'ottica da Viale della Liberazione pensano a Frattesi e Maggiore, come scrive la Gazzetta dello Sport: