Tre certezze a centrocampo, l’Inter cerca il quarto titolare. In fascia dipende da Perisic

Non sarà un mercato scintillante quello dell'Inter, ma la dirigenza vorrà comunque ritoccare e rifinire la formazione di Inzaghi

"Nessuno tocchi quei tre: Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu saranno i pilastri anche della prossima stagione interista, lì in mezzo al campo. In aggiunta, la dirigenza sta sondando alcuni profili da inserire in rotazione con i tre titolari che in questa annata hanno ritmi riconducibili alla storia di Aleksej Stachanov. Rodrigo De Paul e Leandro Paredes, per esempio, stimati da Marotta e non impossibili da raggiungere: il primo in prestito in caso di rottura con l'Atletico Madrid, il secondo a titolo definitivo a basso costo dal Paris Saint-Germain nel caso in cui accettasse di ridursi l'ingaggio. Entrambi possono anche rilevare Brozovic in regia in caso di necessità, colmando una lacuna che è stata tallone d'Achille di Simone Inzaghi in questa stagione", riporta Gazzetta.it.