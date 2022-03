GdS – Inter, praticamente certa la partenza di un big in estate: “Il club ha una convinzione”

La partenza di un pezzo pregiato della rosa oggi a disposizione di Simone Inzaghi è da mettere in conto. Anzi, è praticamente certa

"... Non sarà semplice confermare tutti i big, anzi è quasi fisiologico immaginare oggi la rinuncia di almeno un big della rosa la prossima estate. Ma programmazione vuol dire stabilità, comunque. Vuol dire, perché no, anche avere una posizione di forza sul mercato, un domani. All’Inter sono fortemente convinti che le leggi del calcio non siano diverse oggi da quelle che erano in passato. Ovvero che liberare il più possibile la teste e lo spogliatoio da pensieri esterni sia la via migliore possibile per raggiungere i risultati".