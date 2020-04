Gds – Inter, in mezzo sarà rivoluzione: restano in quattro. Già certi oggi tre addii

L’Inter si prepara, coronavirus permettendo, ad un altro mercato importante e rivoluzionario. A centrocampo verranno infatti applicate diverse modifiche, con diversi addii e arrivi. Oltre alle varie operazioni in entrata, il club nerazzurro pianifica quindi le uscite. Soltanto Brozovic, Barella, Sensi ed Eriksen sono certi di restare a Milano in estate secondo la Rosea. A questi si aggiungerà solo uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini. L’altro lascerà Appiano. Altri due nomi sono invece certi, come si legge su La Gazzetta dello Sport: “Dalle cessioni di Vecino o Gagliardini più quelle di Nainggolan e Joao Mario (se non verrà riscattato dalla Lokomotiv Mosca ha comunque diversi estimatori in Portogallo) arriverà la liquidità da reinvestire nel reparto”.