CdS – Inter, dirigenza convinta basti cedere un solo big: ecco il vero motivo

“Nel programma di Marotta, Ausilio e Baccin il sacrificio sarà uno solo, non due, perché ci saranno altre vie alternative per trovare i soldi necessari a chiudere la campagna trasferimenti con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni. […] L'Inter non vuole vendere un secondo big (Dumfries, Barella, Bastoni, Brozovic, Calhanoglu o Martinez) perché è convinta di ricavare una trentina di milioni dai giovani: Pinamonti, valutato 20, sembrava ad un passo dal Monza (che per oggi aspetta la risposta di Sensi, in prestito), ma adesso c'è l'Atalanta, destinazione che "Pina" gradisce e che potrebbe garantire la cifra richiesta da Marotta con i bonus. Occhio a Pirola, centrale di grande prospettiva: verrà sacrificato se la proposta della Salernitana arriverà a 8 milioni. La stessa cifra serve per Agoumé che però potrebbe andarsene di nuovo in prestito, come Vanheusden. E poi ci sono i giovani della Primavera, con in testa Casadei che, se non arriverà un'offerta importante, sarà "protetto" e aggregato alla prima squadra”, si legge.