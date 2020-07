Inter 2020-21, inizia la rivoluzione. Mossa forte: possibili due partenze prima ‘impensabili’

In vista della stagione 2020-21 si preannuncia una rivoluzione totale in seno all’Inter. Per tornare a vincere, come chiede Antonio Conte, e per fondare la squadra su presupposti diversi. In questo senso, anche due intoccabili come Milan Skriniar e Marcelo Brozovic hanno visto cambiare il loro status all’interno della rosa nerazzurro. Se prima le loro cessioni erano considerate semplicemente impensabili, ora non è più così. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Milan Skriniar e Marcelo Brozovic negli ultimi due campionati avevano proposto la propria candidatura a diventare pilastri dell’Inter presente e futura. Erano, soprattutto, intoccabili sul mercato. Oggi, in tempi di nuove rivoluzioni, non lo sono più. Anche il loro status è in discussione. Se prima il club di Zhang non voleva sentire parlare di offerte per loro, oggi potrebbe invece considerarle. Non sono apertamente sul mercato, ma di fronte a una valutazione congrua, una cessione non sarebbe più un tabù“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)