Inter-Chalobah, i contatti proseguono: “Per adesso da Londra mai parsi interessati a…”

Il secondo nome sulla lista di casa Inter secondo calciomercato.com è quello di Trevoh Chalobah. Il primo è Manuel Akanji, poi c’è il centrale classe 1999 in uscita dal Chelsea. Ecco quanto evidenziato dal sito: “In queste ore vanno avanti i contatti con il Chelsea per sondare la disponibilità da parte degli inglesi di lasciarlo partire in prestito gratuito con diritto di riscatto. Per adesso da Londra non sono mai parsi interessati a questa formula ed è per questo che in viale della Liberazione sta diventando sempre più concreta una terza pista, che porta direttamente a Roma”, si legge. Il nome è quello di Francesco Acerbi della Lazio, sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra.