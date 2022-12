Identikit, prezzo e… Cuadrado: chi è Buchanan, obiettivo Inter per il dopo Dumfries

Tutto su Tajon Trevor Buchanan. L’Inter segue con grande attenzione le prestazioni e la crescita dell’esterno, obiettivo di mercato per la fascia destra. La dirigenza ci pensa per l’eventuale dopo Denzel Dumfries, per cui sono tornate a suonare con insistenza le sirene inglesi. In pole position c’è il Chelsea, che già la scorsa estate aveva sondato il terreno per l’esterno olandese. Così il duo Marotta-Ausilio ha messo in lista Buchanan e in Qatar ha avuto conferme sul suo rendimento e soprattutto sulle prospettive per il futuro. Ecco chi è l’obiettivo di mercato dei nerazzurri, dal sito della Gazzetta dello Sport.