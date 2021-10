Dal Barcellona all’Ajax, tra parate e squalifica: Inter, ecco chi è Onana

André Onana sarà il prossimo portiere titolare dell'Inter a partire dalla stagione 2022-23. Ma chi è, nel dettaglio, il 25enne camerunense?

DIFESA AJAX - "Il club olandese aveva da subito preso le difese del portiere, che «per sbaglio aveva preso dei farmaci destinati a sua moglie». Anche perché, stando sempre alla tesi dell’Ajax, il farmaco in questione non migliore le prestazioni di uno sportivo. Onana può tornare in campo dal prossimo 3 novembre, anche se la questione contratto potrebbe pesare sulla scelta tecnica. Ma intanto André ha ripreso gli allenamenti ed è pronto a rimettersi in gioco".