Pedullà – Inter, il futuro è qui. Bellanova-Asllani operazioni lanciatissime. E Cambiaso…

Il giornalista parla dei tre giovani che Marotta e Ausilio stanno seguendo per rinforzare la rosa di Inzaghi

L'Inter pensa al futuro. Lo sta facendo se si pensa agli obiettivi che sta inseguendo sul mercato . Di tre giocatori in particolare parla Alfredo Pedullà sul suo sito: Raoul Bellanova e Kristjan Asllani e Andrea Cambiaso.

A proposito dei primi due si parla di "operazioni lanciatissime e sul punto di andare in porto". Bellanova sa giocare a destra e a sinistra, con preferenza per la fascia destra. Asllani, classe 2002, viene seguito perché potrebbe essere un'ottima alternativa per il centrocampo. "Se pensiamo che l’Inter è anche su Cambiaso, classe 2000, del Genoa arriviamo alla conclusione: il futuro (nerazzurro) è adesso", si legge sul sito.